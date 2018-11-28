周玉蔻嗆柯只贏3千票很丟臉 網笑：妳選北市只拿3372票...

名嘴周玉蔻嗆柯文哲僅贏3000票很丟臉，不過被網友翻出周06年選北市的結果，她僅得3372票。（資料照）

2018-11-28 10:36

〔即時新聞／綜合報導〕史上最激烈北市選戰，台北市長柯文哲在驚滔駭浪之中，以3254票的差距擊敗國民黨台北市長候選人丁守中，名嘴周玉蔻批評，柯才贏3千多票，「要我這樣，我都害羞了」，結果網友翻出周2006年選台北市長的情形，只拿3372票，還輸給柯賜海3百多票。

三立政論節目《前進新台灣》昨晚討論在柯文哲勝選後白綠合作問題，台北市長柯文哲在勝選後的國際記者會上指出，「其實我與民進黨的關係也沒有什麼改變，和四年前一模一樣，就是這個樣子」被認為是向綠營釋善意的表現，不過遭名嘴周玉蔻批評其「心理有問題」。

周玉蔻嗆柯，才贏3000多票，要是她早就羞愧死了，勸柯文哲安份守己，台北市長做好做滿；有網友翻出周玉蔻2006年代表台聯參選台北市長的結果，周玉蔻得票率僅0.26%，總票數3372張，還輸給無黨籍參選人柯賜海的3687票。

網友表示：「你好像不是贏三千票 你是只拿三千票耶」，酸「贏三千票要羞愧，那只拿三千票是...？」連柯賜海都輸，反問周玉蔻：「你輸柯賜海300票，會不會比贏3000票更羞愧啊」。

其他網友紛紛笑推：「到底恥度要多深，才能講出這樣的話」、「都忘了自己選過台北市長了」、「連吳萼洋、李錫坤都比他多票」、「輸柯賜海三百票的，笑別人贏三千票的」。

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