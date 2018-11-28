挨嗆後反省6小時悔過 段宜康酸：我獨斷獨行造成綠慘敗

今年九合一選舉民進黨大敗，立委段宜康昨在立院當著行政院長賴清德的面，「訓斥」政府施政未讓人民滿意，未替違反理念的公投政策辯護，導致綠營慘輸，還氣到拍桌。（資料照）

2018-11-28 09:53

〔即時新聞／綜合報導〕今年九合一選舉民進黨大敗，立委段宜康昨在立院當著行政院長賴清德的面，「訓斥」政府施政未讓人民滿意，未替違反理念的公投政策辯護，導致綠營慘輸，還氣到拍桌。政院秘書長卓榮泰回批，段在黨團內主導同婚、年改議題，僅檢討他人、不檢討自己，嗆段出來選黨主席。段也在臉書上表示，卓的發言讓他慚愧，自省6小時後提出4點責任悔過。

段宜康在文中指出，歷經「卓秘書長的公開教誨」，他認真反省6小時，「對自己的責任，悔過如下」。首先，他誤以為將18%落日縮短至2年，是黨團呼應社會期待共同做出的決定，「殊不知竟是我一人獨斷獨行，成為造成這次大敗的禍首」。

段宜康提到，其次，2年前他看到總統府請尤美女委員提民法修正案時，「竟誤以為過去本黨提『婚姻平權』，是認真的」，不知「我們的『支持婚姻平權』只能停留在發貼紙和升彩虹旗的階段，請尤委員提案「只是做做樣子，不能認真推動的」，並指自己「更不該去參加婚姻平權辯論，不該沒有放水輸掉；也因此竟造成了本黨的大敗」。

段宜康提及，今年審政院版本時，「沒有任何一個黨團對老車和二行程機車條文提出反對；二讀也無異議通過」，引發議論後「負責法案的環保署副署長一聲不吭；然後因他案翩然而去，博得美名」，自嘲「先是用錯政務官；出包又沒要求究責，是我身為執政黨立委的責任」。

段宜康直言他還有一「大罪過」，即「誤以為立法委員可以質疑行政院；誤以為立法委員可以要求行政院捍衛我們自己推動的政策」，卻不曉得此舉「反而暴露了自己竟沒有先檢討自己的大罪」，同時宣布「從此閉口不談選後檢討；繼續安靜認真檢討自己」。

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