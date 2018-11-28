傳表態參選下屆立委 呂國華：黨徵召會配合

2018-11-28 09:20

［記者林敬倫／宜蘭報導］9合1地方大選，國民黨全台大勝，宜蘭也再度綠地變藍天，黨內士氣大振，下屆立委人選，也引人關注，外傳國民黨前宜蘭縣長呂國華，已向友人明確表態將角逐下屆立委，對此呂國華受訪時指出，是否參選還在思考，但如果黨徵召的話會配合。

呂國華在2005年宜蘭縣長選舉，擊敗民進黨陳定南，成為民進黨成立之後，首位藍營的宜蘭縣長，但2009年連任之路慘遭滑鐵盧，敗給民進黨的林聰賢，自此在縣內失去政治舞台，但他至今仍未放棄政治路。

在地方大選勝利的準宜蘭縣長林姿妙，在爭取黨內提名時，就曾傳出呂國華有意參加初選，與林姿妙競爭，但經過黨內協商後，呂最後退出，林姿妙順利獲得黨內提名，地方大選過後，國民黨大勝，現又傳出呂國華已向友人明確表態，要參選下屆宜蘭縣籍立委。

「還在思考!」呂國華受訪時坦言，現在確實有在跑一些行程，平常也會跑馬拉松、爬爬山提升體力，是否宣布參與黨內初選，還在考慮階段，但如果黨徵召，他會全力配合。

除了呂國華，外傳國民黨宜蘭縣議員黃定和，也有意角逐下屆立委，但至今還未明確表態；民進黨部分，外傳也有不少人有意願，但因為地方大選慘敗，黨內還在檢討階段，暫時還未有人明確表態。

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