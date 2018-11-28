九合一大選後 美議員：美國應儘快派部長級官員訪台

約霍在其網站中發出聲明。（圖擷自Ted Yoho網站）

2018-11-28 09:47

〔即時新聞／綜合報導〕台灣九合一大選美中都關注，美國聯邦眾院外委會亞太小組主席約霍（Ted Yoho）今天表示，關切有關北京企圖干預台灣地方選舉的指控，呼籲美國應全面落實「台灣旅行法」，盡快派部長級官員訪台，並強調，「美台關係仍堅定不移」。

約霍今天透過個人網站發出聲明表示，他關切北京試圖干預台灣地方選舉的廣泛指控，對此感到擔憂。並強調中國共產黨將台灣邊緣化的運動不是祕密，這應受譴責，而台灣充滿活力的民主與正直的國際作為，才是中國共產黨應該追求的素質，不該破壞。

他也呼籲，美國政府藉由全面落實「台灣旅行法」，展現「美台夥伴關係仍堅定不移」的承諾，美國首先就應盡快派部長級官員訪問台灣的內閣層級。

約霍是共和黨籍的佛羅里達州聯邦眾議員、眾院外交委員會亞太小組主席，去年7月他就曾支持台灣參與WHA的法案，要求美國國務卿制定策略，協助台灣參與WHA，並取得世界衛生組織（WHO）的觀察員地位。

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