民進黨慘敗蔡英文要改變什麼？ 綠委都呼籲這樣做...

蔡英文選後向支持者道歉，「最需要改變的是我自己。」（資料照）

2018-11-28 07:59

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨九合一選戰大敗，總統蔡英文已辭掉民進黨主席職務，她選後向支持者道歉，「最需要改變的是我自己。」民進黨立委吳思瑤和黃國書則都認為，蔡英文應多跟黨內對話，多和基層交朋友，展現更有溫度、更熱情的一面。

《蘋果》報導，吳思瑤認為，蔡英文因為總統兼主席，沒有太多時間沉澱和聆聽，但真的需要多聆聽和多對話，把過去像交朋友這樣的交流心境找回來，把更多的權力下放，跟黨內青壯世代多對話和聆聽。

黃國書則建議，總統政策推行的執行方式要檢討，某些政策有很大的反彈聲浪，就應該暫停。他也建議，應該多一些熱情、溫度。黃也直說，若蔡英文的道歉、反省繼續輕描淡寫，民怨一定會延續到立委補選、總統立委大選，不會在九合一選戰停止。

昨天北市議員梁文傑受電台專訪時也對黨內開砲，梁文傑直言，總統蔡英文用人都是學者型，遇事不決斷，照法律辦事，呼籲蔡英文用人要調整、政策也要調整，「不要再想要用和自己像的人」。

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