周刊爆：陳其邁、韓國瑜選前密電 雙方不抹黑、不造謠

周刊報導，陳韓兩人在選前曾經透過友人密電3次，達成選戰只談政策，不抹黑造謠的協議，為長年來的選戰亂象注入一股清流。（三立提供）

2018-11-28 07:48

〔即時新聞／綜合報導〕這次高雄市長為九合一地方選舉的焦點，雖然選情戰況激烈，國民黨的韓國瑜與民進黨的陳其邁數度言語交鋒，但從未攻擊對方家人。周刊報導，兩人在選前曾經透過友人密電3次，達成選戰只談政策，不抹黑造謠的協議，為長年來的選戰亂象注入一股清流。

《周刊王》報導，韓國瑜妻子李佳芬在選戰期間，被爆出在雲林所經營的雙語學校，以每坪租金8元的超低價格向台糖承租土地；陳其邁父親陳哲男過去任職陳水扁政府時代總統府副秘書長、顧問，涉及多起弊案，遭到民進黨開除黨籍。

報導提到，韓國瑜在今年3月上旬，在台北市安和路一家知名餐廳，向5名友人表達參選高雄市長的決心，並說要與陳其邁來一場「君子之爭」，會後一名友人致電陳其邁，告知韓國瑜的想法，雙方來回共3次電話口頭協議「君子之爭」，達成選戰不攻擊家人的協議。

知情人士指出，幫忙溝通的韓國瑜友人認為，韓國瑜和陳其邁在19日辯論之後，兩人擁抱6秒鐘，陳還向韓說，會愛他一萬年，雙方極有可能被對方信守「君子之爭」而感動。

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