十年河東十年西 屏東縣長選戰版圖風雲變色

選前枋寮樂樂等五間養雞場因為臭味問題引發鄉民抗爭，選後也出現選票板塊遷移的情形。（資料照，記者陳彥廷攝）

2018-11-28 00:09

〔記者陳彥廷／屏東報導〕九合一選舉落幕，民進黨籍屏東縣長潘孟雖順利連任，原民鄉得票率普遍上升，但琉球及枋寮鄉卻翻盤，枋寮鄉小幅落後給主要的國民黨對手蘇清泉，主因可能是居民質疑縣府護航飄臭養雞場，而琉球鄉僅獲不到2000票，推測應與中央政府漁業三法執法引發的反彈有關。

4年前潘孟安獲30萬餘票，以12萬差距大勝國民黨籍簡太郎，當時，平地鄉大獲全勝，枋寮鄉獲得10778票，得票率68%，簡太郎僅獲不到5000票；琉球鄉潘獲5203票，得票率65%，簡為2700票，由於琉球鄉傳統為「藍色小島」，直到潘任立委後才出現翻轉，推測除立委期間深耕，來自車城鄉的他與廣義恆春半島起點的枋寮鄉還有人親土親的地緣加成。

本次開票潘孟安總票數滑落至26萬餘票，蘇清泉則上升到近20萬票，但潘上任後其鐵票區的枋寮和琉球風雲變色，潘在枋寮拿不到7200票，蘇則獲7600餘票，差距雖不大，但已是潘罕見輸給國民黨對手。琉球鄉蘇獲4700餘票，潘則不到2000票，得票率翻轉。

本屆潘雖然在偏藍原鄉投票率提昇甚至有超過5成者，但總票數滑落，且枋寮和琉球更遭逆轉，對民進黨已是警訊，枋寮居民指出，水底寮的樂樂等5間養雞場臭味困擾鄉民已久，但縣政府卻因業者民代的背景護航激起民怨，用選票教訓、說明民怨，因為「不是非投民進黨不可」。

琉球鄉則推測與中央政府的遠洋漁業三法修法激起民怨有關，日前以東港、琉球為主的3000漁民上台北抗爭，雖然在隊伍中驚見「92共識」旗幟，並由國民黨籍立委開記者會，讓漁民自發的活動模糊了焦點，但同時農委會官員也疑似就簡化為藍綠角力，忽略民意警訊，潘的縣府官員雖盡力奔走，但仍受到中央官員「冷氣房執法」的影響，遭漁民為主的琉球鄉用選票示警。

不過，潘及蘇在10年前曾於立委選戰對壘，當時與現在經營樂樂養雞場的縣議員周碧雲3人同場競選，初選立委的潘遇上出身東港的蘇，蘇雖落敗，但至少力保家鄉東港的票數是險勝潘，10年後再戰，潘此次則獲多數票，可視為立委期間的深耕以及縣長執政的真實反映，而本次選戰開票後的特殊局面又剛好在同樣3人身上打轉，成為選戰話題。

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