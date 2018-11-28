選戰落幕 高雄市觀光局長的女兒爆背後的洋蔥

2018-11-28 01:05

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市即將換黨執政，在選舉期間，港都老被指又老又窮，觀光業低迷，有市府官員的女兒跳出來說話，談到媽媽在擔任民政局長、觀光局長的努力姿態，儘管飽受批評仍推動同性伴侶註記，「他相信高雄是美好、美麗、值得善待和守護的」，她也向媽媽和其他為高雄奮鬥的人說，「真的辛苦了」。

選戰落幕後，政大野火陣線社長林南彤25日在臉書發表長文，她也是高雄市觀光局長曾姿雯的女兒，談到從女兒的角度，從無法理解，到成長過程中看見母親的努力身影，「我要很驕傲的說，我媽，是很棒的局長跟媽媽，是會嫌棄下屬、會因為別人做錯事開罵的嚴厲局長，他有盲點，也有在我看來算不必要的小情緒，也會抱怨工作」，但是，「他每一天認真做好一個局長該做的」。這篇文章兩天來被分享超過3000多次，曾姿雯也在臉書回應，心疼女兒的勇敢和體貼。

林南彤說：「我不知道韓國瑜或他所謂會選得很好的局長們會做得怎麼樣，我真的不知道。」但是這些年她親眼看見母親位高雄付出的努力，每天抱回大量公文回家邊陪她讀書邊簽，清早6點她還在賴床媽媽早就出門上班開晨會，「他在議會被國民黨的議員質詢羞辱，他生氣頭痛，但還是會說『但我們還有缺點給人家打』這種話」。

林南彤提到，母親在擔任民政局長時，「推了同性伴侶的註記」，「全台灣第一個」，但民進黨和高雄市政府卻被挺同團體罵「假友善」、「消費同志」、「沒有實際幫助」，被酸言酸語「你們又不敢直接修法」。「但你知道我媽或整個民進黨的中年層是抱著什麼心情做出這個政策的嗎？知道民政局在地方跟其他里長區長相處時必須承受的壓力嗎？」

林南彤說，在這項政策上路前，母親曾對同志持反對態度，「但是，他作出了勇敢的改變和決定，他的想法一直在拉扯、被迫拉扯，而我媽選擇慢慢的、慢慢的接納自己的女兒，以及和女兒相似的那群人。壓榨自己僅存的理智，去重新理解世界，並改變世界，哪怕是一點點，哪怕招致不友善的對待。」

林南彤表示，這篇文章並非要談高雄市政府到底表現如何，「我真正想說的，只是想從一個女兒的角度，看到的這幾年的媽媽，他的堅強與執著，他願意改變跟傾聽，他相信年輕人能帶領著改變，他相信高雄是美好、美麗、值得善待和守護的。」

林南彤說，24日開票後曾與母親講了幾次電話，「他的失落顯而易見，而自責，則隱約閃爍。我個人的感覺，我在這短短的幾句話之間，感受到，這是整個願意改變和進步的民進黨中年人的共同難關。」

林南彤表示，「我只想跟這些人說，真的辛苦了，接下來，我們更小心、更努力的走後面的路，步步為營，腳踏實地，台灣還是要繼續拼。」

林南彤臉書貼文：

曾姿雯臉書貼文：

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