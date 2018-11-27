與蔡英文餐敘 魏明谷：總統鼓勵繼續服務地方 4年後贏回來

2018-11-27 22:52

〔記者張聰秋／彰化報導〕拚連任功敗垂成的民進黨彰化縣長魏明谷，經過4天的心情調適，今晚（27日）應總統蔡英文邀請，北上總統官邸共進晚餐，接受總統的慰問與鼓勵。魏明谷說，總統鼓勵他們不要因為這次的敗選而失去鬥志，要他們繼續留在地方為民眾服務，選舉團隊也不要解散，這樣才對得起投票支持民進黨的選民，也才能再拉回這次用選票教訓民進黨的選民，4年之後民進黨會贏回來。

蔡英文在大選敗選過後，分梯邀請民進黨落選的縣市長候選人到總統官邸吃晚飯，今晚第二批邀請對象，除了魏明谷之外，還有嘉義市長涂醒哲、雲林縣長李進勇，選對會召集人陳明文也出席。

餐敘從晚上6點半到8點多結束，魏明谷會後隨即搭高鐵回到員林市的家，他在電話受訪中談到，自己已有過敗戰的經驗，人世間的人情冷暖，「人在情在、人不在情不在」，他早已經歷過，勝敗結果他會泰然處之。

魏明谷說，敗選當晚他就與總統通過電話，總統安慰他，選輸不必自責，也不要怪自己不好，4年後民進黨再贏回來就好，總統還把敗選責任往她自己身上攬，反倒更讓他過意不去，覺得對不起總統，還有13個月就要選總統和立委了，總統要他們都繼續留在地方，繼續為台灣為家鄉打拚，未來他會投入輔選，繼續為民進黨效命。

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