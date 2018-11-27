尊重公投結果 政院：不再設2025年非核家園期限

2018-11-27 22:21

〔記者李欣芳／台北報導〕以核養綠公投案過關，蔡政府2025年非核家園的目標面臨重新檢討與修正。行政院發言人谷辣斯．尤達卡（Kolas Yotaka）今晚表示，未來無論電力源自哪裡，政府的責任就是確保供電無虞，政府也順應當前民意，尊重公投結果，將廢止「電業法」95條第1項，依照全民公投的結果不再為非核家園設定2025年的期限。

不過，她說，政府依然可以積極開發再生能源，重點是電力要足夠、供電無虞。至於是否需要重啟核電廠，Kolas表示，她已多次表明已請相關部會重新評估能源政策，行政院尊重公投結果，沒有不尊重民意。

行政院長賴清德將在本週四將與民進黨立委舉行便當會，討論以核養綠等7個公投案過關後，政院對公投案後續修法作為，由於以核養綠公投過關，電業法第95條第1項有關核能發電設備應於民國114年以前全部停止運轉的條文將面臨失效，行政院面臨能源政策的檢討與修正。

對於中時電子報報導「賴清德：如果要以空污為標準 最好的能源就是核電」，Kolas 則澄清表示，報導標題斷章取義，若了解賴院長發言的前後文，可以很清楚賴院長發言屬舉例說明。

Kolas指出，賴院長多次公開說明，各國做為能源基載電力的類型主要為核能發電、燃煤發電、燃氣發電，這幾種發電方式各有其優缺點。但若只以是否影響空氣品質作為評量標準，核能發電的確具有相對優勢，但卻面臨無法解決核廢料的問題；燃煤發電雖價格便宜也較沒有國安、公安的疑慮，卻可能引發空污；燃氣發電雖較燃煤發電更能改善空污問題，但也有國安、公安且價格不穩定的隱憂。

Kolas說，回顧過去，在日本311地震後導致的核電廠事故，使得我國國民越趨於認同「非核家園」目標，因此立法院也順應民意修正「電業法」，將現有核電廠自然除役之2025年定為推動非核家園的工作目標，然而近期社會上關注空氣污染議題，也因此「以核養綠」公投案反獲得大眾支持。

卡行政院發言人Kolas Yotaka谷辣斯．尤達今晚表示，政府也順應當前民意，尊重公投結果，將廢止「電業法」95條第1項，依照全民公投的結果不再為非核家園設定2025年的期限。（記者李欣芳攝）

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