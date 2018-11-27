南市第11選區5席議員4位新人 唯一老將6連霸成功

2018-11-27 21:52

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南市議員第11選區，應選5席，開票結果，竟有4位首度參選者上榜，更新率高達8成，創全市多席次選區之最，順利當選的老將，從政資歷豐富，是6連霸成功的無黨籍杜素吟，還拿下最高票。

第11選區涵蓋仁德、歸仁、關廟、龍崎等地，又稱「南關線」，杜素吟1994年當選鄉民代表，開啟從政生涯，1屆之後，角逐縣議員，以及大台南升格後的市議員，順利5連任。

力拚6連霸的杜素吟，這次南關線共有10位參選者，老將、新人都有，競爭激烈，最後仍突破重圍，她以逾1萬8千票的最高票再度當選，也創下驚人的聲勢。

南關線另外當選的4席市議員，包含民進黨的郭鴻儀與鄭佳欣，以及無黨籍的前議長吳健保之子吳禹寰，還有教育界出身、關注龍崎掩埋場議題的許又仁等，全都是新人，讓成功6連任的杜素吟，更受矚目。

杜素吟說，感謝各界的支持，讓她挺過被分票的危機，順利當選，而這也是承擔責任的開始，不會辜負鄉親的牽成，除了三爺溪、港尾溝溪的整治之外，27號道路的闢建，以及高鐵站特定區的開發進度等，都會嚴加監督，畢竟攸關地方榮景。

另外，杜素吟也表示，田厝、後壁里交界的水患問題，加上勝利路的延伸、開闢至仁德滯洪池等，一樣是未來的重要工作，將會密切關注。

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