東奧正名公投闖關失敗 讓網友想起「這個公投」…

今年九合一大選綁10項公投案，掀起外界高度關注，其中「東奧正名」公投案闖關失敗，讓日本部分網友驚訝，也讓人聯想到2008年的「入聯公投」。（資料照）

2018-11-27 23:14

〔即時新聞／綜合報導〕今年九合一大選綁10項公投案，掀起外界高度關注，其中的「東奧正名」公投案闖關失敗，讓日本部分網友驚訝，也讓不少人聯想到2008年大選的「入聯公投」。

「入聯公投」全名為「以台灣名義加入聯合國全國性公民投票案」，當時台灣長年被聯合國拒絕以「中華民國」或「台灣」申請成為會員國，再加上中國堅決反對，引起台灣政府及人民的重視，決定於2008年大選綁定此公投案。大選結束後，「入聯公投」同意票有552萬9230票，反對票有35萬2359票，投票率35.82％。

但今年的公投案「東奧正名」與「入聯公投」的提案目的類似，再度引起話題；國民黨發言人批評，「入聯公投」不合格率高達54％，但中選會澄清，不合格率為19.89％，並非54％。經統計連署人名冊共156萬6593張，符合規定者125萬5060張，不符規定者31萬1533張。

也有網友在PTT上拿「入聯公投」與「東奧正名」公投比較，發現同意票少70多萬票，反對票多出542萬票，讓原PO疑惑，明明都是「以台灣名義參與國際社會」的公投案，結果怎麼差那麼多？

對此，有網友猛酸，「中國台北才是主流民意」、「沉默多數」，也有網友解釋，「08年是鼓勵不要去投公投票」，當年公投案因為門檻高，因此不去投票，能讓公投案較難通過。但也有網友認為，「今年受到題目影響，讓不少選民看不懂」，更爆出有投票所作弊、造假的嫌疑。

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