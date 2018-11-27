賣2棟房煮飯助街友14年 善心嬤參選民代失利哭了

阿嬤強顏笑稱「應該是上輩子做太多壞事欠下的債」，表示自己會「做到趴下為止」。（圖擷取自爆怨公社）

2018-11-27 22:16

〔即時新聞／綜合報導〕九合一選舉在日前落幕，結果幾家歡樂幾家愁。屏東一名阿嬤做了14年免費餐點，提供給街友與獨居老人，還為此賣了2棟房子。在這次選舉中，阿嬤為了能繼續服務而出來參選民意代表，結果落選，讓阿嬤相當難過，不過她也強顏笑稱「應該是上輩子做太多壞事欠下的債」，表示自己會「做到趴下為止」。

一名網友在臉書「爆怨公社」發文轉PO表示，屏東林英美阿嬤為了替街友與獨居老人供餐，14年來賣了2棟房子，把能賣的東西都賣了。網友表示自己在和阿嬤聊天時，有幾名街友問阿嬤選舉剛過完，為什麼不休息幾天再做？對此阿嬤不禁紅了眼眶，這次因希望自己能有正常、穩定的收入而參選民意代表，盼望能因此不用再靠別人做事，雖然這次輸了，但是她還是繼續堅持她認為正確的道路。

對此網友大讚阿嬤就像之前的「10元阿嬤」朱玉女一樣，都是活菩薩，對此阿嬤表示，不想當神，下輩子也不想當人了，實在很累。一番話也讓網友心疼，不知道阿嬤是經歷多少次的挫折與困難才會說出這樣的話。不過阿嬤也笑稱，可能是上輩子做太多壞事，所以要還，表示要做到她趴下為止。

對此網友紛紛大讚「好人有好報」、「謝謝阿嬤讓我知道，有一種善良沒有計較」、「真的是佛心來著！」、「人間活菩薩」。也有不少網友聯絡原PO，希望能盡一份力幫助阿嬤，延續她的善行。

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