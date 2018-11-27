台北市選委會「陣前換將」害開票大亂 藍營議員9月就預言

2018-11-27 20:06

〔記者黃建豪／台北報導〕九合一大選告一段落，但綁定公投造成投、開票大亂，而台北市選舉委員會方面，今年主委由台北市副市長林欽榮擔任，而非往常掌握民政系統的副市長鄧家基，也被質疑是無法快速應變的原因之一。國民黨議員陳永德早就9月就預言，當天恐混亂到「半夜都還不知道當選沒？」

按照台北市政府分工，與台北市選舉委員會密切相關的民政局是由鄧家基主責，而林欽榮主責都市發展局、產業局等單位，但今年鄧家基為了替台北市長柯文哲助選，結果由林欽榮扛下市選會主委。早在選前台北市議會質詢階段，國民黨議員陳永德就曾預言，今年公投綁大選，選票多、投票人年齡門檻又不一，全台灣投票當天一定會亂 ，加上林欽榮為工程界出身，當天恐混亂到「半夜都還不知道當選沒？」

台北市選委會幹部指出，鄧家基今年8月因另有其他的事要處理，主動請辭市選會主委後，因中央選舉委員會規定，各縣市選會主委一定得由市長、副市長或祕書長三者之一兼任，因此即使沒人想淌這灘混水，林欽榮也從來沒有答應要接，仍被直接指派。

對此，林欽榮僅透過幕僚說，因為選後7天內要公布當選名單給中選會，林欽榮今仍在全力處理選務後續，暫時不方便回應。鄧家基方面也並未給予回應。

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