卓榮泰稱沒動怒回嗆段宜康 「桌子也滿委屈的」

2018-11-27 19:31

〔記者蘇芳禾／台北報導〕民進黨在九合一選舉慘敗，民進黨立委段宜康今天上午在立法院拍桌質疑總統蔡英文與行政團隊，行政院秘書長卓榮泰也不甘示弱回嗆。段宜康又在臉書酸說，「知道自己一定有責任，但不知道責任都在我。」卓榮泰晚間受訪時說，沒人說責任在他，若要講給自己聽，不需要拍桌。

段宜康今天（27日）上午在立法院質詢行政院長賴清德時，怒斥行政院長賴清德和總統蔡英文選後的態度令人不滿意，政府也沒有聽到人民的心聲，甚至一度拍桌。

卓榮泰下午則是主動受訪反嗆段宜康，不僅一手推翻18％利息6年歸零的計劃，改成2年，還一手主導執政黨團裡面同婚強力主張，讓其他意見都無法表達，「你還認為行政院沒有跟你一起為同婚辯護，是導致這次結果的原因嗎？」希望段宜康不要檢討別人，不檢討自已。

卓榮泰也認為，段宜康用同樣理由指責別人，歸咎選舉結果，社會、黨內同志都無法認同。一向好脾氣的卓榮泰也不客氣地說，「這如果是黨的認同的結果，那我就請段委員你出來選黨主席！」

段宜康則不甘示弱繼續在臉書上指出，他沒有要推人下船的意思；他的原意只是希望大家一起努力把船的破洞補起來。「我只知道自己一定有責任，但不知道責任都在我；如果把責任全都放在我身上，可以讓你們繼續前行時，不必再背負重擔，我也願意承受。」

卓榮泰晚間受訪時說，他沒有動怒，只是據實以告，適度回應而已。沒人說責任在段宜康身上，我們自己有絕對的責任。話如果是想講給自己聽，不需要拍桌，「我覺得桌子也滿委屈的。」

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