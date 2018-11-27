公投題目考倒老人家 屏縣投票率低於全國

屏縣投票當天下午4點之後仍有滿滿的排隊人潮等待投票。（記者羅欣貞攝）

2018-11-27 19:02

〔記者羅欣貞／屏東報導〕今年全國性公投有10案，題目語義又複雜，考倒許多鄉下老人家，偏鄉多又是高齡社會的屏東縣，此次公投投票率介於5成至5成3左右，低於全國54.5%至55.89%的投票率。

根據屏東縣選委會資料，屏縣投票權人人數為71萬1720人，10案的投票數各有不同，介於37萬7千餘票與36萬2千餘票之間，其中以第13案「東奧正名」投出37萬7330票最多，投票率53.02%，也是最高，顯示縣民最關心這項議題；投票數最少是第9案「反核食」，投票數36萬2625票，投票率僅50.95%。

公投票18歲以上可投，比縣長選舉人數多了2萬多人，但公投票投票率僅5成出頭，比縣長投票率7成1明顯低不少，與屏縣偏鄉多、老年人口多與投票日大排長龍等原因有關，許多民眾擔心家裡長輩看不懂，臨場會緊張，事先就叫父母或阿公阿嬤乾脆不要領公投票。

從公投結果來看，第7至12案、14至16案，屏縣和全國的結果一樣，唯獨第13案「東奧正名」，屏縣同意票多於不同意票，和全國的結果不同。

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