苗縣議員大洗牌 時力2席全上成黑馬

時代力量於苗栗提名的議員候選人宋國鼎（左2）、曾玟學（中），黨主席黃國昌（左1）多次南下輔選，2人也開出漂亮成績，順利當選。（記者鄭名翔攝）

2018-11-27 18:42

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣議員共38席，此次僅17人成功連任，其餘21名皆為新面孔，議會生態即將大洗牌。而其中時代力量提名的宋國鼎、曾玟學投入競爭最激烈的第4、第5選區，面對老將環伺新秀崛起，靠著清新形象、勤站路口主打理念牌，在不被看好下異軍突起，以黑馬之姿殺入議會，未來表現備受選民期待。

出身竹南的37歲宋國鼎為執業律師，過去於苗栗幾起轟動全國的社會運動幾乎無役不與，此次代表時代力量投入第4選區（竹南、造橋、後龍）議員選戰，面對16名競爭者，其中多為地方派系實力雄厚的老將，困難重重。

年僅30歲的曾玟學，頂著台大法學碩士高學歷光環，離鄉背井投身參選苗栗第5選區（頭份、南庄、三灣）議員，挑戰傳統客家藍營大票倉，且對手則多為經營地方許久的政壇要角，尤其面對許多在地青年參政競爭，原外界評估恐難出線。

2人在有限資源下，先採取聯合作戰方式，不分選區2人合體跑場掛看板，增加曝光率；隨後空陸戰並行，清晨、傍晚勤站路口向上班族宣傳理念、跑市場握遍婆媽雙手、晚間追著垃圾車逐戶拜票，同時努力經營臉書，並趕搭幾波新聞熱潮針對苗栗現況問題發表意見，吸引網路族群目光。

宋、曾勤走勤跑、對政見更能侃侃而談，擺脫苗栗傳統派系掌握的地方框架，逐漸開闢以理念說服選民的對話模式，再加上2人形象清新，成功贏得許多支持選票，雙雙開出亮眼成績，以黑馬之姿闖進議會，未來表現也備受期待。

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