向支持者、民進黨與高雄市民道歉 陳其邁：是我不夠好

民進黨九合一大選挫敗，陳其邁（左）今天舉辦寶珠溝後援會座談會，為了敗選公開向「支持者、民進黨與所有市民朋友」道歉。（記者張忠義攝）

2018-11-27 19:13

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨高雄市長候選人陳其邁敗選後經過2天沉澱，今（27）日與總統蔡英文一起出席後援會會長座談，提出「三個道歉」，表示要向支持者、民進黨與所有市民朋友道歉。

陳其邁今日下午與蔡英文一起出席在三民區寶珠溝活動中心舉辦的後援會會長座談，會中蔡英文對於中央執政造成選舉的沉重負擔表示抱歉，並表示將會好好檢討，找出這次民進黨失敗的原因並重整士氣，陳其邁除了對支持者、黨部道歉外，更要向所有高雄市民朋友道歉。

陳其邁首先向所有支持者道歉，表示因為自己努力不夠，讓所有人辛苦、操勞；其次，陳其邁表示自己身為民進黨提名候選人，沒有將民進黨所執政的縣市守住，有負民進黨交付的任務，因此要向民進黨道歉。

最後，陳其邁更向所有高雄市民道歉，陳其邁指出，市長選舉的結果很清楚的顯示「我們民進黨做得不夠、也做得不夠好」，要好好的反省與檢討。陳其邁表示，自己身為民進黨的一份子，不會迴避這個責任，要對在這段時間中，對於民進黨中央、地方施政不滿的人民「深深的道歉」。

陳其邁今晚也在臉書發文，除了重申今天提到的「三個道歉」外，也表示所有對於民進黨的批評、及這次選舉對於民進黨的教訓，都會好好放在心裡，並感謝這些批評與教訓，這些責任他都會一肩扛起。最後陳其邁也表示，對於自己熱愛的家鄉高雄充滿了信心，再次深深一鞠躬，感謝這段時間支持者無怨無悔的支持跟對他的疼惜。

陳其邁臉書全文

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