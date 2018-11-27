民主聖地民進黨淪為「完全在野」？ 宜蘭縣議長選舉見真章

2018-11-27 19:59

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣議會選後朝野席次翻轉，國民黨重回第一大黨，民進黨席次縮水處於劣勢，民進黨籍議長陳文昌仍要力拚連任，國民黨籍前議長張建榮捲土重來，相隔4年後2人再度對決，目前情勢對張建榮有利。

4年前，民進黨籍宜蘭縣長林聰賢高票連任，陳文昌當選議長，民進黨第一次在宜蘭完全執政；此次選舉，國民黨籍林姿妙當選縣長，張建榮若贏回議長寶座，民進黨將淪為完全在野。

宜蘭縣議會有34個席次，2014年，民進黨攻下12席，國民黨11席，親民黨及樹黨各1席，無黨籍9席，陳文昌擊敗尋求角逐議長4連霸的張建榮，成為宜蘭首位民進黨籍議長。

這次議員選舉，民進黨剩下8席，國民黨增至13席，親民黨1席，無黨籍12席，一般認為，無黨籍議員當選人中，「挺張」占多數，連同國民黨籍議員，張建榮可能已掌握20個席次。

張建榮說，近日邀請黨籍議員當選人座談，針對議長、副議長選舉交換意見，外傳他已掌握20個席次穩操勝券？張建榮回應，議長選情瞬息萬變，這樣說法太過樂觀，一切還要努力。

陳文昌說，民進黨議員當選人8席，還得尋求9名以上友軍支持，雖然議長連任之路險峻，會運用現任優勢全力以赴，「成之則幸，不成我命」。

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