差157票落選員林市長 她大氣出面用「這理由」安撫支持者

陳秋蓉再度以「選戰已落幕，尊重結果」安撫支持者。（記者顏宏駿攝）

2018-11-27 18:30

〔記者顏宏駿／彰化報導〕員林市長選戰落幕，最後由國民黨的游振雄入主市公所，但票數僅贏對手陳秋蓉157票，許多民進黨支持者這兩天打電話到陳秋蓉的服務處，希望她提出驗票，但陳秋蓉今天再度出面，以「選戰已落幕，尊重結果」安撫支持者。

陳秋蓉說，選戰已經塵埃落定，輸就輸。她相信選務人員的公正性，差157票，就算再驗票，雙方都有可能同時增減，要翻盤，機率不大，她不希望造成社會的動盪，雖然台北市國民黨的選將提出選務訴訟，但她還是覺得，「我這場選戰已經落幕了！」

她向支持者說，社會不能再內耗下去，我們要有氣度，畢竟這個土地是大家共的土地，我愛這個土地，我要讓這個土地和諧、快樂，選舉是一時的，選舉都有了結果，地方的發展才是重要的，個人的勝負是其次的。

陳秋蓉說，自己從政多年，長年在外奔波，疏於陪伴家人，她希望利用這段時間沉潛，至於服務處的工作，由新人張欣倩來接棒最合適，她會做好交接，服務不能斷，陳素月立委尋求連任時，她也會回來幫忙。

陳秋蓉說，她從一個幼教老師，因為一場官司求助前立委翁金珠，意外踏進政壇，走過風風雨雨，她「平常心」看待這次的落選，但她最不捨的是支持者的期待落空，她感到很抱歉，一再說「自己努力不夠」，至於未來，她說，先休息一下再說。

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