新北市議長選情生變 周勝考宣布參選

2018-11-27 17:47

〔記者何玉華／新北報導〕國民黨在這次新北市議員選舉中拿下33席，剛好占了總席次66席的一半，民進黨則由32席縮減為25席、無黨議員占8席，民進黨爭奪議長、副議長機會不大，而被看好會順利連任的議長蔣根煌，在周勝考突然宣布參選的情況下，恐怕打亂布局；爭取連任的議長蔣根煌表示，尊重黨部的處理。

周勝考今天說，參選是他的權利，這一路走來，他在議會全勤審查預算，不管是擔任書記長、還是議員，對協助市政推動不餘遺力，但意外被捲入遠雄案，讓他嘗盡人情冷暖、世態炎涼；他說，他把每一件請託都當服務案，根本沒有決定性的權力，不像市府官員握有決定權，是否貪汙，可受公評，但案件還在審理中，上至市長朱立倫、下至各局處單位，在這次選舉中，幾乎極盡全力打壓他。

周勝考說，當選至今3天，市府沒有人恭喜他、問候他，極力撇清與他的關係，讓他很覺得情何以堪，因此決定參選議長，這是他的權利，就算最後無法勝選，他也要爭一口氣，希望黨部公平對待。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/