太陽花續綻！集集鎮長連任 陳紀衡：全力報答鎮民

集集鎮長陳紀衡順利連任，將延續太陽花學運的熱情，全力兌現政見。（記者劉濱銓攝）

2018-11-27 17:26

〔記者劉濱銓／南投報導〕青年參政、素人發威，延續太陽花的熱情！南投縣集集鎮長陳紀衡4年前挾帶太陽花學運政治能量，以樹黨身分投入集集鎮長選舉，打贏時任鎮長的國民黨嚴鴻邦，4年後，國民黨全力搶攻，又有出身集集的現任縣長林明溱加持，選戰一路膠著到開票最後一刻，陳紀衡拿下2664票，僅險勝藍營對手171票，選後他說會全力兌現政見，報答鎮民。

陳紀衡早已退出樹黨，此次競選連任是以無黨籍參選，但獲得民進黨的禮讓，最大對手是國民黨現任集集鎮民代表會主席吳大村，另外還有曾任立委林明溱服務處集集鎮駐區主任的陳嬉旻，以及從民進黨退黨參選的吳正國，最後陳紀衡以2664票險勝吳大村2493票。

陳紀衡表示，連任贏得驚險，代表施政有諸多需要檢討，像是公所舉辦的觀光行銷活動，不論宣傳力度，或是成效都需再做加強，另外還有鎮內各景點的維護，以及公所行政效率精進等，都會再做檢討改善，未來則會努力落實各項政見，不論弱勢社福、老建物活化，以及清水溪整治等，一定會秉持從政熱情，做得更好、報答支持他的鎮民。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/