投、開票同時進行惹民怨 監委立案調查大選亂象

2018-11-27 17:16

〔記者謝君臨／台北報導〕九合一大選及全國性公民投票雖已落幕，過程中卻亂象叢生，引發民怨，其中包括11日24日至隔日凌晨的投票、開票、唱票、計票及送出報告的程序；民眾投票場所空間與開放時間的妥適性；投票、開票同時進行的適法性等，是否影響民眾投票意願及公平選舉？監察委員張武修、楊芳玲已立案展開調查。

監察院指出，近日接獲許多民眾反映，中選會辦理投票，行政作業涉有違失，造成民眾困擾及不便，包括圈票處及票匭設置不足、作業緩慢、冗長，選務人員應變不足，排隊動線紊亂，民眾排隊久候造成身體不適，對於行動不便民眾未有便民措施；陪同投票條件不一，且延長數小時才完成全部投票。

此外，投票程序複雜，公投案件數多且內容相似度高，提案文字語意不明，閱讀產生困擾，拖延投票時間；民眾於下午4點法定投票時間進入票所，未能找到正確排隊路線，導致被拒絕投票，因而發生爭執；投票尚未結束，部分已結束投票的投票所已進行開票，於媒體播送開票過程，導致選舉失去公平性。

監察院說，面對諸多民怨，中選會卻遲至隔日凌晨3點左右才出面說明，監委張武修、楊芳玲認為均有進一步調查之必要，已就中選會作業有無違失，以及是否影響選舉公正立案調查，以回應民眾對於政府公正選舉的信任。

監察院強調，依據選罷法，選舉人應列冊公告人數，且視選舉區廣狹及選舉人分布情形，分設投票所。中選會於事前規劃選舉含10項公投議題，且事先掌握總投票人數，為何仍發生亂象？究竟投票流程時間的事先推估演練情形如何？選務人員訓練及人數是否充足？投、開票期間是否已善盡選務主管機關的職責，及時應變處理？都仍待監委調查釐清。

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