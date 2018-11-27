核定的前瞻說撤就撤？ 林為洲轟：沒政治考量？

2018-11-27 16:52

［記者黃美珠／竹縣報導］新竹縣竹東客家音樂村、竹北國際客家藝術村已經獲核定納入前瞻基礎建設，今天早上傳出竟然被客委會撤銷，國民黨籍立委林為洲今天下午緊急透過書面砲轟小英政府，核定的政策說改就改，「沒有政治考量？」

林為洲透過其國會辦公室表示，前瞻計畫在整個大新竹地區，除了新竹市政府提出的輕軌計畫外，唯一投入在新竹縣比較多的就是「浪漫台3線」計畫，其中竹東客家音樂村和竹北國際客家藝術村，皆已列入前瞻預算核定，沒想到今日都出現重大轉折。

林為洲怒轟，當藍營獲得許多縣市首長勝利時，就有人提出中央是否會大小眼或秋後算帳，沒想到已經獲得客委會核定的前瞻計畫預算還能夠取消，這個髮夾彎，新竹人無法接受。

林為洲指出，去年8月份，客委會主委李永得走訪新竹縣時，對於竹北國際客家藝術村就曾說，「竹北市是打造國際客家藝術村的適當地點，希望爭取立委支持，通過前瞻預算後，明年就可正式啟動」。

他說，明天財政委員會就要審查前瞻預算第2期預算，還沒審查到就被取消，這種作法，把縣府1年準備的行政過程當作什麼？外界不會解讀執政黨把資源都轉給綠營執政的縣市嗎？

蔡英文總統才致電給6都當選人，才提及要不分藍綠共同為國家建設努力，中央各部會真的會落實嗎？

林為洲質疑，如果這2項政策有疑問，為何在核定之前不提出？現在都核定後，難道無法修正就直接給予取消？那之後行政院要送至立法院的財劃法，這攸關各縣市政府日後的財政消長，難道不會出先獨厚某些縣市？人民已經厭惡政治惡鬥，雙方都應該記取教訓，一起拚經濟才是王道。

  • 新竹縣原本被列前瞻建設內的竹東客家音樂村和竹北國際客家藝術村，今天傳出被撤銷補助經費，立委林為洲（右）公開質疑民進黨政府是不是有政治考量？（圖由林為洲國會辦公室提供）

    新竹縣原本被列前瞻建設內的竹東客家音樂村和竹北國際客家藝術村，今天傳出被撤銷補助經費，立委林為洲（右）公開質疑民進黨政府是不是有政治考量？（圖由林為洲國會辦公室提供）

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