核定的前瞻說撤就撤？ 林為洲轟：沒政治考量？

2018-11-27 16:52

［記者黃美珠／竹縣報導］新竹縣竹東客家音樂村、竹北國際客家藝術村已經獲核定納入前瞻基礎建設，今天早上傳出竟然被客委會撤銷，國民黨籍立委林為洲今天下午緊急透過書面砲轟小英政府，核定的政策說改就改，「沒有政治考量？」

林為洲透過其國會辦公室表示，前瞻計畫在整個大新竹地區，除了新竹市政府提出的輕軌計畫外，唯一投入在新竹縣比較多的就是「浪漫台3線」計畫，其中竹東客家音樂村和竹北國際客家藝術村，皆已列入前瞻預算核定，沒想到今日都出現重大轉折。

林為洲怒轟，當藍營獲得許多縣市首長勝利時，就有人提出中央是否會大小眼或秋後算帳，沒想到已經獲得客委會核定的前瞻計畫預算還能夠取消，這個髮夾彎，新竹人無法接受。

林為洲指出，去年8月份，客委會主委李永得走訪新竹縣時，對於竹北國際客家藝術村就曾說，「竹北市是打造國際客家藝術村的適當地點，希望爭取立委支持，通過前瞻預算後，明年就可正式啟動」。

他說，明天財政委員會就要審查前瞻預算第2期預算，還沒審查到就被取消，這種作法，把縣府1年準備的行政過程當作什麼？外界不會解讀執政黨把資源都轉給綠營執政的縣市嗎？

蔡英文總統才致電給6都當選人，才提及要不分藍綠共同為國家建設努力，中央各部會真的會落實嗎？

林為洲質疑，如果這2項政策有疑問，為何在核定之前不提出？現在都核定後，難道無法修正就直接給予取消？那之後行政院要送至立法院的財劃法，這攸關各縣市政府日後的財政消長，難道不會出先獨厚某些縣市？人民已經厭惡政治惡鬥，雙方都應該記取教訓，一起拚經濟才是王道。

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