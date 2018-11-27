國民黨要幫忙付一半開銷 要求丁守中再聲請驗票

在這次台北市長選舉中落敗的國民黨候選人丁守中，昨天上午突然宣布撤回聲請重新驗票，並要改提選舉無效之訴，據了解，丁守中這個宣布讓黨中央相當傻眼，要求丁再聲請驗票，並允諾幫忙分攤所需開銷的半數資金，得到丁守中初步同意。（資料照）

2018-11-27 17:05

首次上稿16:46

更新時間17:05（新增丁守中團隊回應）

〔記者施曉光、鍾泓良／台北報導〕在這次台北市長選舉中落敗的國民黨候選人丁守中，原本向法院聲請重新驗票，並應繳交保證金428萬餘元保證金，昨天上午卻突然宣布撤回，並要改提選舉無效之訴，但據了解，丁守中這個宣布讓黨中央相當傻眼，要求丁再聲請驗票，並允諾幫忙分攤所需開銷的半數資金，得到丁守中初步同意。

對此，丁守中團隊發言人詹為元表示，感謝黨中央的支持，多管齊下爭取一個公道都是好事，一切都會納入評估；這幾天也的確接受到很多熱心市民提供的事證，都顯示出當天投票時，中選會與台北市選委會存在很大的瑕疵，這些都需要透過司法來釐清。

黨內人士指出，若打選舉無效訴訟，很難舉證開票當天邊開票邊投票，對選舉結果的影響，如果台北市可以選舉無效，豈不民進黨也可以在輸掉的嘉義市、高雄市提起選舉無效之訴，重新選舉？「這樣一搞下去還得了！」而且現在外面一般風評不太好，一般選舉訴訟時間至少得要拖上1年，到時就會搞到明年的總統選舉，繼續這樣打下去，國民黨等於跟著一起陪葬。

據了解，黨內昨天規勸丁守中應該先聲請司法驗票，這次台北市長選舉有1萬多張無效票，如果最後驗出來有很多問題票，再來訴求選舉無效，會讓外界比較可以接受，而且就連丁守中陣營的委任律師也主張應該司法驗票，千萬不要為了省錢而不驗票。

黨內人士說，國民黨主席吳敦義特別指示黨部幫忙分攤一半的錢，丁守中也已經初步同意，依規定只要在投票過後的7天之內提出聲請即可，20天內就會完成驗票，只要丁陣營沒有變掛，可能明天就會重新聲請。

據了解，由於驗票每1票需要繳交3元的保證金，總共要420餘萬元，另外還要請律師、找志工，估計開銷總共需要6、700萬元，丁守中覺得開銷太大，國民黨中央決定幫丁出一半。

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