神似藍營立委李彥秀 綠營新科議員鄭佳欣要推醫療公車

2018-11-27 16:54

〔記者吳俊鋒／台南報導〕民進黨台南市議員當選人鄭佳欣，年輕、活力之外，如「鄰家女孩」般親切，讓鄉親的好感度倍增，一頭馬尾造型，被認為與藍營立委李彥秀有「明星臉」；她感謝各界的力挺，順利出線，因應高齡化社會，將在地方推動醫療公車，服務長輩。

留美碩士的鄭佳欣，原本在民間企業任職，放棄高薪工作，素人參選，順利入主市議會，成為地方政壇新女力。

鄭佳欣的選區在南關線，她表示，當地高齡化嚴重，卻沒有大型醫院，看診要長途奔波，相當辛苦，因此將推動專車，造福老人家；另外，單親、弱勢等家庭漸增，也會爭取更多的公托，在照顧年幼的子女上，無後顧之憂。

鄭佳欣說，也希望在保西地區整合閒置農田，規劃花海盛景，帶動觀光，也提升產業的經濟價值，他強調，當選是責任的開始，會繼續努力，打造年輕又活力的南關線。

鄭佳欣指出，競選期間，受到很多鄉親的幫忙與鼓勵，為此致上最高的謝意，她也覺得很幸運，有一群青年志工好友們陪伴，走遍南關線65個里，全力拜票，留下了令人難忘的美好回憶。

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