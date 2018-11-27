苗栗通苑2女議員皆新人 高顏值訴求專業

張可欣。（記者蔡政珉攝）

2018-11-27 16:42

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕僅23歲、以最高票當選苗栗縣第三選區（通霄鎮、苑裡鎮）縣議員張可欣，不諱言自己是為了父親前縣議員張太陽代父出征。她以「太陽的後裔」引人注目標語，加上甜美形象，擄獲不少選票。

張可欣說，她從3月份就走遍通霄鎮24里家戶拜訪，並且頻繁舉辦政見說明會，讓鄉親了解她的政見。至於不少人關注的甜美外表，張可欣笑說，「反而是長輩比較注意，覺得長相討喜」。她也希望大家多關注她問政表現，會盡力替鄉親爭取權益。

訴求律師專業問政的第三選區縣議員當選人陳品安，早期曾參與「苑裡反瘋車」抗爭，與通苑結下良緣，雖然是高雄人，但是靠著到菜市場拜票、週五火車站接車向返鄉鄉親懇託，更積極舉辦政見討論會、政見說明會，獲得肯定。

陳品安笑說，選戰初始自己能見度並不高，甚至到通霄拜票還被誤以為是另一名女將張可欣，但她靠著一步一腳印還有大型看板提升知名度，說明會主打議題，包括台電促協金等，獲得迴響，她強調自己一定會在通苑落地生根，服務鄉親。

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