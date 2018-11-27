綠委建議政策中心移至國會 蘇貞昌：立法行政同樣重要

2018-11-27 16:40

〔記者陳心瑜／新北報導〕民進黨在九合一選舉中大敗，綠營內部也有許多檢討聲浪，民進黨立委李俊俋昨天建議「政策中心應從政院移至國會」，之委林淑芬也在臉書上發文「改革就是要從國會解嚴開始」；參選新北市長落敗的蘇貞昌則說，以台灣目前的體制，立法跟行政都很重要，必須並行不悖，重點是溝通並了解問題癥結所在，回應民意。

蘇貞昌昨起展開為期約一週的車隊謝票行程，今天下午在立委林淑芬、吳秉叡陪同下，車隊從五股出發，深入泰山、林口的大街小巷，向民眾致意。

至於蔡英文總統昨天在官邸宴請落選的縣市長候選人，民進黨新北市長候選人蘇貞昌今天說，他並不知道、也沒有去，外界好奇未來是否還會和蔡總統有約？想和蔡總統說什麼？蘇貞昌說，已經看到總統道歉並辭職負責。希望民進黨無論黨、政，都要好好檢討調整，回應民意，讓台灣能夠穩定前進進步。

蘇貞昌說，從這次民意的反映出來，民進黨應如何回應民意，都應該趕快去做。

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