林右昌：中央制定政策要接地氣 多與立委、縣市長溝通

2018-11-27 16:18

〔記者俞肇福／基隆報導〕民進黨基隆市長林右昌順利連任，今天銷假上班，市務會議記者會被問到民進黨應該要如何檢討，找回民意？林右昌說，中央部會首長缺乏政治敏感度，政策制定沒接地氣，未來行政院決策制定前多和立委、地方縣市首長溝通，才能了解民意之所在。

林右昌說，民眾用選票反映、表達對中央施政的不滿，中央部會政策制定，有很多首長是在雲端，不知民間看法，不像縣市首長每天和民眾互動，知道民意在哪裡，中央部會在推動很多政策時，只要涉及民眾的，決策訂定前多和地方首長溝通、討論，而不是決定了再來問意見，再來推動，導致困難重重。

林右昌表示，他過去在總統府、行政院及中央黨部都曾經任職，發現不管是過去國民黨或現在民進黨執政的時代，都經常發生中央行政單位推出的政策與地方有落差，或與現在社會有很大的距離，這時候硬推政策，就會造成很大的反彈。

他舉例，像「一例一休」雖然是進步的概念，但搞到勞資雙方都不滿，即使後來有修正，但傷害已經造成，很多過去原本是民進黨的支持者都感到不滿；其次，為了空污問題，推出老舊柴油車淘汰政策，也得罪很多原本是民進黨的支持者，老百姓認為補助或補貼不足，當然會對政策產生反彈或誤解。

他認為，民進黨有人拋出中生代接班問題，這根本不是重點，重點是如何回應民意，愛之深，責之切，中央部會要更接地氣，才是改革檢討的方向與重點。

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