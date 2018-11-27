自豪任內無弊案 柯P：不像葉世文、許志堅

台北市長柯文哲27日出席「2018臺北企業誠信治理實務分享與未來」活動並致詞，會後並接受媒體訪問。（記者叢昌瑾攝）

2018-11-27 15:45

〔即時新聞／綜合報導〕九合一大選剛結束，台北市長柯文哲已經立刻開始「嗡嗡嗡」。今（27）日下午柯文哲出席活動，致詞時表示自己上任4年沒有人因為弊案下台，不像葉世文、許志堅

據《蘋果》報導，柯文哲下午出席「2018台北企業誠信治理實務分享與未來」活動，致詞時表示2014年他剛開始選舉時，每天晚上的政論節目都在討論各種弊案，例如大巨蛋、美河市、雙子星、松菸、三創、新生高、三中案，但自己4年任期期間，台北市沒有任何一個案子上過節目。他身為一個無黨籍市長，名嘴跟兩黨議員都拿電子顯微鏡來看他，但完全找不到問題。

柯文哲也強調，台北市政府的首長來來去去，但沒有人是因為弊案下台，不像葉世文、許志堅等人。

柯文哲認為，台北市政府建立了一個新概念，就是跟首長說，「需要多少錢就明講，就編多少給你，但首長要負責」，柯文哲認為應該要相信每個人都沒問題，而不是找一堆廉政人員去查弊案，不要用一堆好人去監視壞人，「但如果有一天出事就要你死」。

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