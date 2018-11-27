認同柯P修法 徐巧芯選後第1槍瞄準吳音寧

2018-11-27 16:03

〔記者郭安家／台北報導〕各縣市議會新科議員12月25日才上任，但台北市松山信義區準議員徐巧芯，下午於臉書開第一槍，進入議會將與議員共同提案，修改「台北市政府投資事業管理監督自治條例」，讓吳得以到議會備詢。

徐巧芯表示，早在競選期間，她就已經清楚表態，要終結「吳音寧亂象」，避免類似的荒謬事件未來在議會再度發生。

徐巧芯指出，吳音寧為何可以不進議會？可「依法不用備詢」？是因「台北市政府投資事業管理監督自治條例」第九條當中規定，市政府資本額未超過50%，由市府股權代表列席議會報告，導致吳不斷以此為由逃避議會監督，而市府占北農公司資本額22%。

徐巧芯表示，未來將與其他共同監督該議題的議員一起提案，將比率下修為20%。如此台北農產、花卉、漁產、畜產等投資事業將一併被納入，一體適用，不再有因人而異的差別待遇；目前該案已經由市府拍板，此修正案需經議會大會通過，預計最快在明年度實施，她會全力支持。不過徐巧芯等人提案修正草案則與市府版不一樣。

台北市長柯文哲也希望修法讓吳音寧到議會備詢，不過，市府版的修正草案是，修改條例條文第9條第2項，比照國營事業法增列「並備詢」文字，以及第3項規定，明定市政府提供場地並與投資事業訂有委託經營管理契約者，應在契約載明「經市議會邀請列席者，應列席報告並備詢及其違約罰則」；若不出席，可認定為違約開罰。

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