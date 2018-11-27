談柯綠關係 柯P：走過風雨我還活著

台北市長柯文哲下午出席活動後受訪。（記者沈佩瑤攝）

2018-11-27 15:54

〔記者沈佩瑤／台北報導〕柯綠分手，台北市長柯文哲與民進黨關係一度惡化，但他在確定連任當天，隨即在國際記者會上表示「和民進黨關係還是和4年前一樣」，外界看雙方關係如霧裡看花。由於柯文哲選前曾說「選後會講清楚」，但今天面對媒體追問，柯幾番吞吐後僅說：「反正就風風雨雨一路走來，還好啊，還活著。」不過他也直言，現在不就是打柯文哲打到陣腳大亂，才搞成現在局面，何必？

柯文哲下午出席活動後受訪，談到昨天總統蔡英文親自致電祝賀，他笑說就是個寒暄，且怎麼可能在電話中討論2020，用膝蓋想也知道不可能。

媒體追問柯選前表示，很多東西等選後再說，例如白綠分手、曖昧等內幕，現在可以講？柯文哲欲言又止，最後只說「算了！」也沒有什麼事情啊，反正就風風雨雨一路走來，「還好啊，還活著。」

所以是走過風雨現在和總統蔡英文「重修舊好」嗎？柯嘆氣說：「誒誒，老實講，也沒有不好過啊！」

至於2020會不會幫蔡英文或是重啟白綠合作契機？柯重申，老話一句，如果把人民福祉擺在最重要的位置，中央跟地方也不會有衝突，政黨之間理論上也不會有太大衝突，很多事情都可以少掉。

他直言：「其實我們就是太多算計、想來想去，今天這不是打柯文哲打到陣腳大亂，才搞成現在這局面？何必咧！」他從頭到尾也沒有說過要選總統啊，大家是在幹嘛，實在看不懂。

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