批「鳥籠公投」仍未打破 民團籲中選會總辭改組

2018-11-27 16:06

〔記者黃欣柏／台北報導〕台灣公民參與協會與台灣陪審團協會今聯合舉辦「公民團體看公投大選」座談會，真理大學法律系副教授吳景欽在會中表示，中選會為公投製造太多技術性障礙，「鳥籠公投」至今似乎還沒被打破；公民參與協會理事長何宗勳則強調，中選會除應總辭改組，包括電子化系統建置、公投案內涵審議等部分也應盡快改善。

吳景欽今指出，他過去曾提出公投案「你是否同意國家於2014年至2017年所超徵之稅收5000多億元，應立法還財於所有國民？」但卻在中選會重重阻礙下被駁回，這顯示中選會製造太多技術性障礙；吳並舉「公投法」第10條第4項為例，強調中選會應「協助提案人進行必要之補正」，而非阻礙提案。

台灣陪審團協會創會理事長鄭文龍則指出，本次中選會有許多違法不當之行為，主委下台是因為政治責任，尚不足以撫平民意，他認為當初沒有提出非議的中選會委員全都應該下台。鄭也提醒，2020年預計也會有很多公投案，希望中選會以今年公投為借鏡，要盡快建立電子化系統及處理議案重複問題。

針對公民團體與學者的意見，何宗勳最後總結出7點訴求：中選會應總辭改組、盡速設置電子化連署系統、請專責單位協助公投案之提案撰寫、將重複或對立之議題整併為一、應審議提案是否違憲、應限制提案單位於投票日在投開票所附近發傳單、讓連署及補件程序更加明確。

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