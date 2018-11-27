雙城論壇再提兩岸一家親？ 柯P：講稿還沒開始想

台北市長柯文哲今早出席活動後接受媒體聯訪。（記者沈佩瑤攝）

2018-11-27 15:45

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲成功連任，重啟雙城論壇籌備程序，今年輪到台北主辦，北市府昨宣布暫定在12月20日舉辦。柯文哲今早受訪，被問及此次演說是否仍提到兩岸一家親等言論，他表示講稿還沒開始想，但他對今年雙城論壇的定調是「柯文哲還是柯文哲，台北還是台北，雙城論壇就是雙城論壇 」。

柯文哲下午出席活動受訪，針對雙城論壇進度，他表示因為有先跟中央商量過，大家都不贊成選前辦、希望選後辦，不過當時說也不要拖過這個任期，換言之就是不要拖超過12月24日。

柯直言，因為還有送陸委會核准、雙方公文往返等行政程序，這種正常公文程序來來去去都要1個月，只好上班第1天就是昨天就立刻送件給陸委會。

至於在這次的演說中會不會再提兩岸一家親等論述？柯回說，講稿還沒開始想，不過今年雙城論壇他的定調「柯文哲還是柯文哲，台北還是台北，雙城論壇就是雙城論壇。」

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