藍營15位百里侯將可「列席」中常會 明年修黨章兼任中常委

2018-11-27 15:04

〔記者施曉光／台北報導〕藍營這次直轄市、縣長選舉席捲15塊執政地盤，未來將有多達15位地方百里侯，為了將地方首長意見納入決策過程，國民黨主席吳敦義明天下午將在中常會宣示，未來中常會都要邀請15位黨籍直轄市、縣市長「列席」，並將草擬黨章修正案明定直轄市、縣市長為當然中常委，明年召開全代會通過後，這些直轄市、縣市長即具中常委身份「出席」中常會，屆時即具有正式的提案與表決權。

國民黨明日下午中常會將聽取組發會報告九合一選舉的選後檢討報告，其中明確建議修改黨章，將黨籍直轄市、縣市長列為當然中常委，藉此朝向內造化政黨方向發展，黨內人士說，未來黨章修正案也不排除將立法院黨團書記長列為當然中常委，以符合內造化屬性。

據了解，24日開票當晚，吳敦義原本打算對外釋出這個想法，後來考量當天才剛選舉大勝，為了保持低調，所以才沒有宣布，而且由於增加中常委席次數目，勢必對目前中常會生態帶來衝擊，因此黨中央這兩天針對30多位中常委進行意見調查，除少數未連繫上的人，所有中常委都一致同意這項構想，在了解中常委的意向之後，吳敦義明天將宣示這項政策。

黨內人士指出，黨籍直轄市長、縣市長兼任中常委，除了可以充分反映地方意見，也有助於政策討論時凝聚黨內共識，避免地方諸侯日後在外大鳴大放的現象。

黨內人士並透露，24日當天下午開票後，吳敦義進入黨中央掌握開票狀況時，還曾經向在場的黨務人士說，如果選舉輸了，他就會請辭走人，還交待「這裡就留給你們處理」，但最後開票結果國民黨狂勝15席。

在過去前主席李登輝時代，國民黨中常會安排台北市、高雄市兩個直轄市黨部主委列席；2014年馬政府時期發生「太陽花學運」後，時任黨主席的馬英九提出黨務革新方案之一，就是聘任當時的新北市長朱立倫、台中市長胡志強、台北市長郝龍斌擔任副主席，出席中常會參與政策討論，而原來的副主席林豐正、詹春柏、蔣孝嚴等3位資深副主席都配合「主動請辭」﹔在前主席朱立倫時代，也曾一度邀請黨籍直轄市、縣市長列席中常會，但結果只有三分鐘熱度，剛開始還有1、2位縣市長列席，後來就完全不見人影，甚至還有人從未列席。

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