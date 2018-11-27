檢討敗選 陳菊：台灣進入與過去完全不同的時代

2018-11-27 14:43

〔記者蘇永耀／台北報導〕民進黨遭逢敗選，黨內一片檢討聲浪，總統府內部分行程改由副總統陳建仁及總統府秘書長陳菊代替總統接見，陳菊表示，總統所領導的政黨面臨失敗，這表示台灣進入一個與過去完全不同的時代。

陳菊今上午接見105至107年「國家卓越成就獎」、「國家傑出執行長獎」暨「國家傑出經理獎」得獎人及中華民國企業經理人協進會幹部代表時表示，今天這場重要的接見，應該是由總統親自與大家見面。

但陳菊說，台灣剛歷經一場重要選舉，雖然是地方的選舉，不過總統所領導的政黨，在這次的選戰中是失敗的，總統一方面深切的反省檢討，一方面則必須很快地面對她所領導政黨的失敗。總統今天不能參與，請大家多多諒解。

陳菊認為指出，今天總統所領導的政黨面臨失敗，這表示台灣進入一個與過去完全不同的時代，網路的時代、資訊非常豐富的時代，面臨這樣一個完全不同的選舉方式，代表政府一定是做得不夠好，人民給了教訓，所以要虛心接受，重新檢討再出發。

陳菊說，總統努力推動國家經濟發展，政府在這個階段確實必須要協助產業，因應諸多挑戰，也希望能夠加速台灣的產業轉型，讓台灣繼續發展，並且透過興建和完善各種基礎設施來強化民間投資動能，讓台灣有更健全的產業投資和創新環境。

陳菊強調，政府將持續努力加強台灣和各國在產業鏈對接、技術交流，以及人才培訓。在台灣走出去的這條路上，唯有企業不斷追求創新進步，台灣才會有更強的競爭力，同時台灣品牌的名聲才能夠更響亮。

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