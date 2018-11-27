遭逢敗選 陳菊：總統會重新站起來面對挑戰

陳菊說明此次選舉，總統所領導的團隊雖然失敗，但總統會重新站起來面對挑戰，帶領國家向前發展。（資料照）

2018-11-27 14:30

〔記者蘇永耀／台北報導〕總統府秘書長陳菊今接見美國傑出華裔女性政商訪問團，說明此次選舉，總統所領導的團隊雖然失敗，但總統會重新站起來面對挑戰，帶領國家向前發展。

陳菊首先代表總統歡迎訪團回台訪問。她說，台灣剛歷經一次非常重要的選舉，而總統所領導的團隊確實在這次選戰中失敗，因此現階段總統在處理很多重要事務，重新面對人民，要再一次重新站起來。此次選舉失敗，並不代表總統所領導的國家發展是失敗的，總統作為女性總統，要面臨許多挑戰，相信「她一定會再站起來」。

陳菊提到，總統昨日也致電各個勝選的縣市長，表達恭喜之意。勝敗乃兵家常事，但選舉之後，為了台灣的發展，不論是經濟、外交、內部和諧，大家還是要重新合作一起努力。

陳菊說，台灣的執政者與全世界一樣都面臨了很多問題，包括在網路世代中，各項訊息傳播快速，但訊息的真實性與確實性都讓全世界感到困擾，台灣也是一樣。正因如此，總統作為國家領導人，必須因應世界的變化、科技的變遷，更必須在這個階段承受更大的挑戰，「我們對蔡總統很有信心」。

陳菊也與訪團分享台灣女性參政的進步。她說，台灣在90年代初期，女性立委的比例大概只有10%，但現在我們國會當中，有將近四成是女性，此次縣市長選舉也有7位當選，這些女性參與政治不是只靠婦女保障，而是以專業、努力來獲得選民的認同，這也代表台灣是女性參政比例相當高的國家，非常進步。

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