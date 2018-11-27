拚戰南市議長 國、民兩黨議員皆表態

2018-11-27 14:25

〔記者邱灝唐／台南報導〕九合一選舉已於日前落幕，議長選舉也浮上檯面，已7連霸的國民黨籍台南市議員蔡淑惠今日表態投入議長選舉；民進黨中也有蔡旺詮和林志聰表態聯合競選。而這些人的表態也讓議長選舉競爭正式揭開序幕。

台南市議會今日召開臨時會，蔡淑惠表態要爭取黨提名參選議長，同時呼籲行政院長賴清德、台南市長當選人黃偉哲不要介入議長選舉；蔡表示，雖然她投入議長選舉，不過「成功不必在我」，但她要扭轉過去8年，議長總是站在市府一方的現象，這次競選要讓議員不再受委屈。

國民黨議員蔡育輝則提出「民國配」，也就是由民進黨、國民黨搭配正、副議長；蔡強調，國民黨競逐正、副議長機會不大，但為了府會和諧，才希望大家合作。對此，民進黨台南市黨部主委黃先柱表示，正副議長選舉由黨團商討決定，黃偉哲也會尊重，而「民國配」只是一廂情願。

民進黨這一方先前曾因敗選氣氛，讓眾多有意競逐的議員不敢發聲，但議員蔡旺詮和林志聰今日發表聯合聲明表示，正副議長選舉牽動人民對新市長和新議會的期待或觀察，所以他們決定宣布參與正副議長選舉爭取支持，並推動議會跨黨派合作，於民有利的法案優先考量。

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