「姚文智犧牲說」遭黨內中評委點名 高嘉瑜：我是真心感謝他

高嘉瑜在謝票時一句「謝謝他的犧牲讓我繼續連任」惹來民進黨中評委詹晉鑒不滿，對此高嘉瑜表示，她是真心感謝姚文智。（資料照）

2018-11-27 14:40

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨台北市議員高嘉瑜在南港內湖選區拿下選區第一高票，日前高嘉瑜在謝票時被問到得票數比姚文智港湖區票數還高時，她說：「謝謝他的犧牲讓我繼續連任。」不料此言卻惹來民進黨中評委詹晉鑒不滿，對此高嘉瑜則表示，她是真心感謝姚文智。

詹晉鑒在臉書表示，身為民進黨中評委，有必要檢討「某位年輕的、水水的議員」在選前是否有助選其他非本黨市長候選人等違背黨紀之行為。詹晉鑒也在文中標註：「我不是姚粉，但你只是當選個議員沒必要這麼不厚道，是跟柯在一起久了嗎？落選的是你同黨前輩同志，怎麼講到姚落選你好像比誰都開心。」

根據《蘋果日報》報導，對此高嘉瑜則回應表示，她的話每個人都可能有不同解讀，她是真心感謝姚文智，可能別人聽起來會是別的意思，但高嘉瑜認為，「姚委員把晚會焦點放在她身上時，確實是犧牲自己讓她連任，這次選舉姚委員是犧牲自己」，如果還有人要檢討她，她也是深自檢討。

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