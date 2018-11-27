蔡英文致歉：中央執政造成選舉沉重負擔

民進黨高雄市長候選人陳其邁敗選後，沉潛2天後，今天與蔡英文總統一起出席後援會會長座談。（記者張忠義攝）

2018-11-27 14:15

〔記者葛祐豪／高雄報導〕民進黨高雄市長候選人陳其邁敗選後，沉潛2天後，今天與蔡英文總統一起出席後援會會長座談，蔡英文對於中央執政造成選舉的沉重負擔表示抱歉，雖然民進黨上半場打不好，透過充分的檢討，下半場一定可以打好。

選戰結束後，陳其邁除了在開票當晚，發表落選感言，星期天及星期一都未公開露面。

沉潛2天後，陳其邁今天下午1點半與蔡英文總統，一起出席在三民區寶珠溝活動中心舉辦的後援會會長座談，經過2天休息，陳其邁看來精神奕奕，蔡英文對在場支持者說，今天來這裡，是要與大家好好檢討，民主最重要的是選舉，選舉也是被檢驗的時候，這次民進黨確實被檢驗，民進黨要把握機會，好好來檢討。

蔡英文說，民進黨要找出失敗的原因在哪裡，以便重整士氣，對於中央執政造成選舉的沉重負擔，她表示抱歉。

蔡英文強調，對於執政有哪些盲點，包括敗選的檢討、政策的調整、人事的調整等，近日都會有結果，她已辭掉黨主席，代理黨主席也將在明天的中執會通過。

蔡英文說，民進黨上半場打不好，透過充分的檢討，下半場一定可以打好。

陳其邁也對支持者感到抱歉 強調努力不夠

陳其邁也對支持者感到抱歉，強調自己努力不夠，還要學習，他也呼籲支持者不要失志，民進黨對批評與教訓，應該感謝，謙虛傾聽人民意見，並以具體行動回應。

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