年輕世代是「天然獨」？ 顏擇雅：正確說法應是...

有人認為年輕世代是「天然獨」，以為民進黨敗選是因為小英不夠獨，但顏擇雅認為正確說法應是「天然懼中」。（資料照）

2018-11-27 15:09

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨在本次大選中慘敗，連帶公投議題也遭逢挫折，作家顏擇雅分析指出，有人認為年輕世代是「天然獨」，以為民進黨敗選是因為小英不夠獨，但她認為正確說法應是「天然懼中」，但他們懼的不是中國的威權高壓統治，而是懼中國的經濟實力。

作家顏擇雅在臉書表示，太陽花之後出現了「天然獨」一詞來標籤年輕世代，認為年輕世代以台灣人自居，深綠對於敗選的看法，歸咎於總統蔡英文不夠獨；不過她並不認同這看法，儘管年輕人都以台灣人自居，但對柯文哲「兩岸一家親」論點沒有太多反彈，認為這就是務實。

顏擇雅指出，現在年輕世代對於統獨議題已經無感，「他們普遍認為民進黨是假台獨，國民黨是假統一」，若以此推論，只要可以帶來經濟利益，他們甚至也不排斥「九二共識」。

所謂的「天然獨」是從北京方面來看，從台灣立場來看這些年輕世代應該被稱為「天然懼中」才對，他們畏懼的不是中國的威權高壓統治，而是其經濟實力，所以越來越多年輕人關心要不要去中國念就讀、就業，從目前年輕人看「如懿傳」、使用小米手機、上淘寶網購，連國中生都用抖音與對岸交流，讓中國影響力又往下探。

顏擇雅最後呼籲綠營，別用「天然獨」自我陶醉了，正確說法應是「天然懼中」。

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