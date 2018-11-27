普悠瑪事故車零件沒換 黃國昌批草菅人命

行政院長賴清德今至立法院提出「1021普悠瑪事故等東部交通運輸問題專案報告」，時代力量立委黃國昌（見圖）直指台鐵草菅人命，該進行的保養都不保養。（記者黃耀徵攝）

2018-11-27 13:33

〔記者林良昇／台北報導〕行政院長賴清德今至立法院提出「1021普悠瑪事故等東部交通運輸問題專案報告」，時代力量立委黃國昌直指台鐵草菅人命，該進行的保養都不保養，賴揆則坦言，台鐵過去管理、後勤維護、調度員跟司機的故障排除都產生很大問題，非常不應該，新任台鐵局長未來應該要求。

行政院調查小組昨公布1021台鐵普悠瑪出軌事件初步調查報告，指出肇事直接原因是「超速過彎」，間接原因則包括主風泵異常、司機員為排除列車異常與調度員通話、關閉ATP防護系統，但未拉煞車等，是有多重因素與異常，賴清德今赴立院專案報告並列席備詢。

黃國昌在質詢時將焦點放在主風泵異常的狀況，他提到，司機員跟調度員在對話紀錄中從頭到尾討論主風泵，是事故關鍵，發生事故的普悠瑪列車在發車前，就知道第1車和第8車的主風泵無法作用，是誰做出發車的決定？為什麼還允許發車？交通部長吳宏謀表示，正請台鐵釐清。

黃國昌說，前任台鐵局長鹿潔身在台鐵發生事故的第一時間向社會大眾說主風泵故障並不常見，吳宏謀表示，主風泵故障不常見的說法並不正確，黃國昌則要吳宏謀回去調查，到底是誰決定要台鐵出來欺騙社會大眾。

黃國昌也指出，主風泵裡面有中空絲膜除濕器、空冷除濕機等零件，沒有進行保養，該換而沒換，所謂的6年大保養是騙局，有些該換的零件根本連買都沒有買，卻依然讓列車行駛，完全是草菅人命。

黃國昌提出，出事的2列普悠瑪列車該換的空冷除濕機，裡面的濾網，雜草、羽毛密佈，被雜物掩蓋，導致主風泵無法運作，但該照片並沒有在調查報告裡面，質疑行政院隱瞞，欺騙社會。

政務委員、調查小組召集人吳澤成答詢表示，黃國昌提到的相關問題在詳細調查報告裡面都有提到，照片也可以向社會大眾公布。賴揆強調，調查小組調查出多元原因，也都有呈現，並沒有欺騙社會。

賴清德強調，台鐵過去管理、後勤維護、調度員跟司機故障排除都產生很大問題；台鐵非常不應該，新任台鐵局長後續應該要要求，事故該負責就要負責，該維修沒有維修，當然要懲處。

相關影音

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/