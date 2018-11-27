南投第3選區 國民黨議員全連任 鄉鎮長取1失3突圍失利

國民黨南投縣黨部主委洪榮章。（資料照）

2018-11-27 13:06

〔記者劉濱銓／南投報導〕五合一大選落幕，南投縣議員第3選區（集集、水里、魚池、信義），現任縣議員藍、綠各為3、1席均順利連任，惟該選區鄉鎮長部分，國民黨僅拿下未有綠營競爭的信義鄉，其他集集、水里、魚池等鄉鎮皆失利，對此，國民黨南投縣黨部主委洪榮章說，議員選舉結果，代表深藍仍有守住，但鄉鎮長選舉結果不佳、未能過半，他將深自檢討，並辭職負責。

連任該選區的民進黨縣議員、前民進黨南投縣黨部主委陳昭煜說，現任議員經營在地多時，具有優勢，要被挑戰者扳倒較有難度，至於該選區鄉鎮長選舉結果，民進黨禮讓無黨籍的集集鎮長陳紀衡、本為民進黨籍的水里鄉長陳癸佑，2人執政皆平穩，魚池鄉則有民進黨現任鄉長陳錦倫的執政優勢，且黨內提名的魚池鄉長候選人劉啟帆勤跑地方多時，3席鄉鎮長才能全數拿下。

國民黨南投縣黨部主委洪榮章表示，第3選區現任黨籍縣議員全數連任，代表地方經營與深藍票倉有守住，不過在該區鄉鎮長，甚至擴及全縣的鄉鎮長選情，卻未如選前預期能拿下過半席次，由於當初喊出過半目標是希望能激起黨內團結與選民認同，不料選舉結果藍軍僅取得南投、信義、仁愛、草屯、中寮等5鄉鎮市，13鄉鎮未能過半，他將辭職負責。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/