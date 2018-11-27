澎湖綠地變藍天 國民黨籍正副議長可望連任

2018-11-27 12:58

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕今年五合一選舉之後，澎湖綠地變藍天，由國民黨賴峰偉入主縣府，議會生態牽動未來4年府會關係，19席議員4席國民黨、3席民進黨、1席無黨團結聯盟，其餘11席都為無黨籍，由於老面孔居多，現任國民黨籍正副議長可望連任。

澎湖最高民意監督機構縣議會，今年19席議員席次，出現國、民、無盟、樹黨、時力及無黨各黨派競爭的局面，其中國民黨提名4人全上、民進黨提名4人上3人、無黨團結聯盟提名3人上1人，時代力量及樹黨各提1人都落選，其餘都是無黨天下，顯示澎湖無小黨生存空間，反而是個人人脈及基層經營實力，成為脫穎而出的關鍵。

雖然國、民2黨都未過半，各有4、3席，但當選的19席議員，13席連任、6席新任，其中新任議員歐中慨、李添進、夏晨榮都曾擔任過議員，嚴格說來僅有藍凱元、呂定宇、許育愷算是「新面孔」，因此現任正副議長劉陳昭玲、陳雙全連任機會大增，國民黨可望在澎湖「完全執政」。

現任國民黨籍議長劉陳昭玲經歷完整，曾任第10、11屆議員、第12、13屆副議長、第15、16、17、18屆議長，今年在澎湖縣議員馬公第一選區，勇奪3476票第一高票，可望5連霸議長寶座；同樣是國民黨籍的副議長陳雙全，擔任第14、15、16、17屆議員、第18屆副議長，此次也志在蟬聯副議長寶座。

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