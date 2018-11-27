張麗善謝票 就職逢耶誕節邀縣民進縣府同樂

2018-11-27 12:59

〔記者廖淑玲／雲林報導〕當選下屆雲林縣長的張麗善今天從虎尾出發以車隊謝票，12月25日就職適逢耶誕節，張麗善邀縣民進縣府同樂，也承諾選前就提出的撤銷「雲頂」勤務，從她就職開始就兌現，讓警方全力拚治安。

拿下21萬770張選票的張麗善，今天與虎尾鎮長當選人丁學忠從虎尾天后宮出發以車隊謝票，途經六房媽祖虎尾大庄紅壇時也特別參拜六房媽祖，感謝媽祖庇護，沿途民眾舉出大拇指叫好祝賀。

張麗善感謝所有縣民的支持，就職日適逢耶誕節，已交由團隊規劃相關事宜，並邀請所有縣民一起入主縣政府，並強調土庫「馬光厝」是她永遠的家，感謝鄉親牽成疼惜她這個馬光女兒，為將這份榮耀與鄉親分享，就職日當晚將回到馬光夜市舉辦感恩晚會，歡迎共襄盛舉。

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