張麗善謝票 就職逢耶誕節邀縣民進縣府同樂

〔記者廖淑玲／雲林報導〕當選下屆雲林縣長的張麗善今天從虎尾出發以車隊謝票，12月25日就職適逢耶誕節，張麗善邀縣民進縣府同樂，也承諾選前就提出的撤銷「雲頂」勤務，從她就職開始就兌現，讓警方全力拚治安。
拿下21萬770張選票的張麗善，今天與虎尾鎮長當選人丁學忠從虎尾天后宮出發以車隊謝票，途經六房媽祖虎尾大庄紅壇時也特別參拜六房媽祖，感謝媽祖庇護，沿途民眾舉出大拇指叫好祝賀。
張麗善感謝所有縣民的支持，就職日適逢耶誕節，已交由團隊規劃相關事宜，並邀請所有縣民一起入主縣政府，並強調土庫「馬光厝」是她永遠的家，感謝鄉親牽成疼惜她這個馬光女兒，為將這份榮耀與鄉親分享，就職日當晚將回到馬光夜市舉辦感恩晚會，歡迎共襄盛舉。
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新科雲林縣長張麗善與虎尾鎮長當選人丁學忠從虎尾六房媽祖大庄紅壇出發謝票。（記者廖淑玲攝）
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新科縣長張麗善車隊謝票，與虎尾鎮長當選人丁學忠一起在虎尾天后宮前感謝大家支持。（記者廖淑玲攝）
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新科縣長張麗善與虎尾鎮長當選人丁學忠一起向六房媽祖上香祈福。（記者廖淑玲攝）
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