鄰里公園大改善 打造竹蓮無障礙共融生活圈

2018-11-27 12:53

〔記者王駿杰／新竹報導〕位於南區的南大公園鄰近竹蓮市場，是許多民眾買菜必經之處，但植栽過密，加上高低落差大，使用效果不佳，竹市府今天進行公園改善工程，未來將重新梳理植栽及順平公園鋪面及周遭道路的高低差，預計在明年8月完工。

市府城市行銷處副處長林正光指出，該工程經費為1470萬元，預計將公園順平全區空間，達成無障礙共融環境，並設置地景遊戲區、共融沙坑、休憩涼亭及座椅，打造竹蓮地區無障礙共融生活圈。

林正光表示，工程完成後，整個南大公園都是休憩點，如年長者早晨跳舞運動的廣場與休憩涼亭、國小高年級打球、青少年玩滑板的多功能廣場，及幼童可跑、可跳、可攀爬的地景遊戲場及無障礙共融沙坑、挖沙機，讓各年齡層的使用者都能一起遊玩，翻轉南大公園成為無障礙共融公園。

市長林智堅說，過去的南大公園撲面與周圍道路約有3至4米高低差，年長者使用不便，加上植栽過密，陽光透不進來，就像一處失落的空間。市府將針對該公園進行適當的植栽梳理，改善排水，讓草皮能順利生長，並順平公園的高低差，以無障礙坡道連接全區。

林智堅指出，他上任後持續推動進擊的公園計畫，向中央爭取經費，未來將透過規劃，把南大公園與頂竹尾公園串連在一起，提供民眾更大更舒適的環境。

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