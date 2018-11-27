批普悠瑪報告都在騙！黃國昌：吳宏謀下台

時代力量立委黃國昌於臉書發文，痛批政院的報告根本是胡說八道，所謂公開透明根本都是欺騙，要交通部長吳宏謀下台。（記者黃耀徵攝）

2018-11-27 15:53

〔即時新聞／綜合報導〕行政院長賴清德今（27）日至立法院提出「1021普悠瑪事故等東部交通運輸問題專案報告」，時代力量立委黃國昌直指台鐵草菅人命，該進行的保養都不保養。而黃國昌又於臉書發文，痛批政院的報告根本是胡說八道，所謂公開透明根本都是欺騙，要交通部長吳宏謀下台。

黃國昌於臉書發文痛批，拖到今天才進行的普悠瑪專案報告，結果還是繼續「避重就輕、胡說八道」，連「出發前明明知道造成事故主因的主風泵，在發車前即故障停機，為何還決定發車」，這麼重要而基本的問題都不回答！

黃國昌說，今天「怒火與悲憤一次大爆發」，在被揭發還有資料根本沒有在昨天公佈的報告中、先前承諾的公開透明根本都是欺騙以後，調查小組召集人吳澤成才改口還有另一份報告。「我要求今天下班以前交出來！」

黃國昌也向賴清德與吳澤成喊話，正式要求兩人針對調查報告內容公開對談，接受社會公開檢驗。「不要繼續再用空話打迷糊戰！」、「再說一次：既無能又根本搞不清楚狀況的交通部長，請你下台！」

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