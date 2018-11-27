竹縣客家音樂村、藝術村 6億前瞻預算傳被撤銷

新竹縣長邱鏡淳透過電話直接砲轟客委會說，如果他違法客委會可以把他移送法辦，但不可以顛倒是非，朝令夕改！質疑中央「你是意識型態？或者是輸不起？或是怎麼樣你講清楚！」 （記者黃美珠攝）

2018-11-27 14:41

［記者黃美珠、楊綿傑／綜合報導］選舉落幕了，新竹縣保住了藍天卻引來被列前瞻計畫的竹東客家音樂村、竹北國際客家藝術村遭除名，將被撤銷約6億元建設款的選後巨浪。為此新竹縣長邱鏡淳、縣府秘書長蔡榮光今天早上大動肝火，公開在電話中跟客委會嗆聲：「輸不起」！選舉大敗，就藉口找麻煩，偷偷摸摸要把竹北國際客家藝術村改搬去桃園做！

客委會：兩案是內部行政程序問題 須盡速處理

客委會受訪時表示，這兩案都是新竹縣政府內部作業問題，必須盡速處理，強調，前瞻中有4個超過1億元的案子，必須在年底前發包出去，其餘3個都已經發包動工了，只剩竹北國際藝術村，所以新竹縣政府現在要做的事就是，趕快回覆廠商疑義，還有1個多月時間，應該是來得及。

原來上週，縣府因為提告竹東客家音樂村旁傅姓佔用戶，傅男出庭時在庭外手拿白布條抗議，所以客委會認為地方沒有做好民意的溝通，震怒就發公文撤銷已經列入前瞻、中央補助約3.3億的竹東客家音樂村，跟新竹縣說「不做了」。

今天客委會再度來電通知縣府，指上網招標中的竹北國際客家藝術村面臨有廠商認為部分書圖不清楚，現在暫時撤下，修正後再上網將趕不及原訂12月4日的開標日，所以也決定撤銷這項前瞻補助2億多的計畫！

邱鏡淳聞言大怒，接過手機就批，「你是委託我辦事情的，你不能干涉我的行政！」

他轟客委會說，如果他違法客委會可以把他移送法辦，但不可以顛倒是非，朝令夕改！新竹縣已經投資這麼多了，以後中央要怎麼辦？

邱鏡淳強調，新竹縣政府是可以不弄，但是你（民進黨）中央不能因為投（選舉）輸了，而在那邊「弄」。針對這部分，客委會說，也是新竹縣政府行政程序的問題，該案目前正在上網招標中，一般而言在公告期間，若廠商有疑義，只要針對問題回覆就行，不需要撤下修正。

客委會表示，以竹東客家音樂村來說，這是屬於前瞻計畫中的競爭型計畫，但似乎一直存在土地問題，因此早在8月底就已經發文提醒新竹縣政府要積極處理土地糾紛，處理完也要向客委會報告，但一直沒獲得回應，所以才會在本月中再去函新竹縣政府「暫予撤銷」。

客委會說，一個公共建物，土地就必須是公有的，有土地糾紛就無法進行，發文是「提醒」新竹縣政府，包括桃園、苗栗都各有提出計畫，當初就是認為新竹縣府所提的客家音樂村不論在可行性、執行面都不錯，才會核定，如果土地問題處理完，未來前瞻計畫經費還有剩餘，新竹縣府依然可以再提計畫爭取。希望他們能夠盡速處理好。

（更新：15：13分）

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