檢討付諸行動 蔡英文傾聽行程首站高雄

2018-11-27 12:16

〔記者蘇永耀／台北報導〕民進黨敗選，蔡英文總統今日於臉書上表示，檢討不能閉門造車，而是要付諸行動，重新整隊再出發。

蔡英文並說，人民用選票表達對執政團隊的不滿，她就要虛心聽大家意見。今天開始她會展開一系列行程，到第一線聽大家意見。第一站就到高雄。

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