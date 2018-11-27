「以核養綠」假議題？ 鄭文龍、黃士修正面交鋒

2018-11-27 12:14

〔記者謝君臨／台北報導〕全國性公民投票已落幕，公民團體今針對公投期間所引發的相關爭議，召開記者會提出批評與建議，包括中選會的角色是協助，而非阻礙，議題重複或對立可整併在一起，應推動電子化連署與投票，公投通過如不執行有何罰則等；此外，由於與會的台灣陪審團協會創會理事長鄭文龍，在「以核養綠」議題上與該案領銜人黃士修因意見相左，一度交鋒。

公民團體指出，本次公投由於是修法後首次，提案又多，加上綁九合一選舉，造成投票與開票時間延宕，且議題被藍綠綁架，喪失公民深度思辨機會；另，從中選會審查提案、審查連署、製發選舉公報到開票，過程都有爭議，要求中選會總辭改組，並在明年4月底以前完成修法，明定公投通過未執行罰則。

鄭文龍表示，剛聽到主持人說部分與會人士因為黃士修而不來，他覺得遺憾，雖然他主觀想法與黃不同，但民主社會就是對談，互相溝通，才是形成較好政策，國家政策不應一意孤行，應採納社會各界聲音。

鄭文龍指出，中選會在處理公投的過程中，看來有很多違法之處，包括徵求連署這塊，應建置電子化系統，但中選會到現在都沒做，違法非常明顯，甚至投票也應電子化，才不會造成大亂，這樣荒謬的投票情形，只有主委下台就解決了？台灣的選舉從沒這麼亂過，讓很多人想行使投票權都無法？中選會不用負責。

鄭文龍說，本次公投可概分為「同志、核能、東奧」三大議題，但就核能部分，並未真正反應民意，這是政黨操作過程產生的暫時性結果，從之前的反核四大遊行，可以看出台灣多數民意還是反核能；「以核養綠」是假議題，就是要核能，不要綠能，但人民看不懂，又有核又有綠，荒謬的題目設計讓人搞不清楚。

對此，黃士修有不同看法，批評鄭塑造核能與綠能的對立，指依照國際定義，核能跟再生能源都是綠能，也就是說核能也是綠能的一種，「以核養綠」的公投主文非常明確，完全照國際上的定義撰寫理由書並進行文宣宣傳，呼籲鄭不要把個人的政治立場帶進來，指控他們是國民黨。

黃士修說，事實上已經有媒體做過分析，第16案的政黨傾向關聯非常的小，那這也跟各家民調是一致的，連綠營的群眾都有6成的核電支持率，如果不是這次的主文被中選會強制改成雙重否定的形式，而是照著法務部也說可以的寫法，我們有自信可以達到750萬的同意票，這是民調的結果。

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